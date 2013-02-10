Задача для разработчика обложки.

Необходимо сделать макет А3 по отсканированному образцу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Обложка на двд коробку + диск.
Заголовок. Membership 2.0. Прибыльный сервис и тренинги на автопилоте.
Автор. Александр Куртеев.
Курс позволяет сделать идеальную площадку для проведения тренингов с удобствами для учеников и автора.
Удобства для учеников - личный кабинет с домашними заданиями, целями и дневником. Другими словами максимальный результат от тренинга.
Удобство для автора. Продажа использую все возможности маркетинга благодаря интеграции с сервисами justclick и e-atopay, другими словами - это максимум продаж.
Ключевые моменты, которые нужно обозначить в обложке прямо или косвенно:
1. Мир Обучения. Т.е. нужно создать образ мира в котором хочется учиться. В виде какого образа не знаю.
2. В этом мире нужны знаки съедобности, т.е. кофе или что-нибудь из еды, что на физиолигическом уровне вызывает желание есть.
3. Нужен знак опасности. Т.е. опасность не попасть в этот мир. Это из высшего разряда.
На последнем месте нужно куда-то поставить логотип Джумлы. А так же небольшие значки е-autopay и justclick, как сведения об интеграции.
Обложка должна быть лучше (ярче или четче) вот этой: http://membership.alex-kurteev.ru/images/3dbox-full.png
Этический момент. Проводим обновление продукта, это не конкурентный плагиат.
2. Меню курса
Сделать под стиль обложки наподобии:
http://membership.alex-kurteev.ru/images/products/1.jpg
http://membership.alex-kurteev.ru/images/products/2.jpg
http://membership.alex-kurteev.ru/images/products/5.jpg
4 пункта меню:
1. Маркетинг
2. Настройка платного доступа
3. Интеграция
4. Секретные бонусы
разрешение 800*600, но можно варьировать в дизайнерских целях
3. 3д коробка. Название "Сайт в коробке".
Суть. Это готовый сайт, который распаковывается на площадке покупателя. После распаковки готов к использованию.
Другими словами - это готовый, шаблонный сайт.
Нужно схематично изобразить.
4. Сервис. Нужна какая-нибудь картинка, которая изображает настройку сайта из коробки нашими специалистами.
Итого:
1. DVD обложка + диск
2. Меню: главная, страница уроков
3. 3dbox "сайт в коробке"
4. Картинка сервиса
Нужны: Исходники + готовый вариант к размещению.
И объединенные картинки для таблицы с тарифными планами:
1 картинка: пункт1
2 картинка: пункт1+3
3 картинка: пункт1+3+4
Обложка должна быть вкусной (в прямом смысле) https://www.free-lance.ru/users/dudniklorik/viewproj.php?prjid=1312696
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