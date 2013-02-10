Задача для разработчика обложки.

1. Обложка на двд коробку + диск.

Заголовок. Membership 2.0. Прибыльный сервис и тренинги на автопилоте.

Автор. Александр Куртеев.

Курс позволяет сделать идеальную площадку для проведения тренингов с удобствами для учеников и автора.

Удобства для учеников - личный кабинет с домашними заданиями, целями и дневником. Другими словами максимальный результат от тренинга.

Удобство для автора. Продажа использую все возможности маркетинга благодаря интеграции с сервисами justclick и e-atopay, другими словами - это максимум продаж.

Ключевые моменты, которые нужно обозначить в обложке прямо или косвенно:

1. Мир Обучения. Т.е. нужно создать образ мира в котором хочется учиться. В виде какого образа не знаю.

2. В этом мире нужны знаки съедобности, т.е. кофе или что-нибудь из еды, что на физиолигическом уровне вызывает желание есть.

3. Нужен знак опасности. Т.е. опасность не попасть в этот мир. Это из высшего разряда.

На последнем месте нужно куда-то поставить логотип Джумлы. А так же небольшие значки е-autopay и justclick, как сведения об интеграции.

Обложка должна быть лучше (ярче или четче) вот этой: http://membership.alex-kurteev.ru/images/3dbox-full.png

Этический момент. Проводим обновление продукта, это не конкурентный плагиат.

2. Меню курса

Сделать под стиль обложки наподобии:

http://membership.alex-kurteev.ru/images/products/1.jpg

http://membership.alex-kurteev.ru/images/products/2.jpg

http://membership.alex-kurteev.ru/images/products/5.jpg

4 пункта меню:

1. Маркетинг

2. Настройка платного доступа

3. Интеграция

4. Секретные бонусы

разрешение 800*600, но можно варьировать в дизайнерских целях

3. 3д коробка. Название "Сайт в коробке".

Суть. Это готовый сайт, который распаковывается на площадке покупателя. После распаковки готов к использованию.

Другими словами - это готовый, шаблонный сайт.

Нужно схематично изобразить.

4. Сервис. Нужна какая-нибудь картинка, которая изображает настройку сайта из коробки нашими специалистами.

Итого:

1. DVD обложка + диск

2. Меню: главная, страница уроков

3. 3dbox "сайт в коробке"

4. Картинка сервиса

Нужны: Исходники + готовый вариант к размещению.

И объединенные картинки для таблицы с тарифными планами:

1 картинка: пункт1

2 картинка: пункт1+3

3 картинка: пункт1+3+4

Обложка должна быть вкусной (в прямом смысле) https://www.free-lance.ru/users/dudniklorik/viewproj.php?prjid=1312696