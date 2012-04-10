Нужно изготовить дизайн пейнтбольного джерси

Компания-производитель безалкогольной продукции (газированные напитки, питьевая вода, сокосодержащие напитки) ищет удаленного сотрудника для постоянной проектной работы. Задача: разработать дизайн этикеток и визуализацию в комплексе с бутылкой/пробкой для 5 серий напитков. Есть несколько вариантов бутылок, необходимо разработать ...
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Нужно нарисовать дизайн для джерси, Тз прикреплено в нем рассказано все подробно.
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