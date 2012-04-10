Нужно изготовить дизайн пейнтбольного джерси

$100
Дизайн продукцииЗавершен3 заявки157 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн для джерси, Тз прикреплено в нем рассказано все подробно.

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12 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$80
5 дней
Всё было сделано в срок и на уровне!
Спасибо, Антону за работу. Надежный заказчик. Все отлично, оплата вовремя. Всем рекомендую.
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