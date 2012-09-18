Отрисовать "Фартук" для пивной кеги по оригиналу

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  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок239 просмотров

Необходимо создать точную копию В ВЕКТОРЕ фартука для пивной кеги.

Оригинал прилагается к проекту в виде файла jpg.

Размеры фартука:

Общий диаметр = 23 см

Диаметр центрального отверстия = 6 см

Длинна разрезов от центрального отверстия к краю фартука = 1,5 см

Отвечая на проект, указывайте пожалуйста сроки и цену.

Спасибо!

13 лет назад
upuplab
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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