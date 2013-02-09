Добрый день, необходимы макеты: Один макет для мини дисков ( Все по ТЗ) Второй для штендера 120*60 ( Все по ТЗ)
Нарисовать эскизы этнических рисунков для тату
Необходимо нарисовать 6 элементов эскизов этнических рисунков для тату входящих в общую композицию, где главным по центру должен быть рисунок летящей в полете совы символа мудрости (другие элементы - солнце, ведические символы и прочее, надо придумать самостоятельно вписав в общий замысел. Один из эскизов сова, должна быть нарисована, спиной к нам с раскрытыми крыльями и повернутой к нам головой (а может и лапами к нам), она в виде тату в крупном плане будет сделана татуировкой на спине парня стоящего в центре композиции из четырех девушек. 5 человек спиной к нам, в центре парень с птицей раскинувшей крылья + этнические оставшиеся элементы на спинах других девушек, нанесенные то же в виде татуировки. Мелкие этнические татуировки, могут быть на разных частях тел, у кобчика, на лодыжке, на запястье , на плече т.д. Куда фантазия подскажет. В архиве возможные для разработки элементы тату. Необходима художественная достоверность в конечном варианте наложения тату на спины моделей. В итоге нужен общий законченный эскиз тату на прозрачном фоне. Учесть, что данный коллаж пойдет на музыкальную афишу размером А2, поэтому нужна четкость прорисовки тату, средняя степень детализации. Средний вариант между натуральным и графическим тату для придания впоследствии реальной достоверности.
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