Переделать дизайн пакета.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок252 просмотра

Прошу креативные умы активизироваться и исполнить ченить прикольное) На этот раз нужно поменять дизайн пакетов. Прикрепляю действующий дизайн. Также надо иметь ввиду, что точек уже 9. 

8 лет назад
ifischer
Леонид 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$40
3 дня
Все очень понравилось, Ирина! Спасибо!
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Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад