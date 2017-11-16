Требуется создать дизайн упаковки семян, протеина и масла; подготовить файлы к печати; создать мокапы упаковок. Вид используемой упаковки: - семена и протеин в пакете типа stand up pouch, печать по всей ...
Переделать дизайн пакета.
Прошу креативные умы активизироваться и исполнить ченить прикольное) На этот раз нужно поменять дизайн пакетов. Прикрепляю действующий дизайн. Также надо иметь ввиду, что точек уже 9.
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