Отрисовать эту обложку в Adobe Illustartor

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Завершен3 заявки490 просмотров

Нужно отрисовать эту обложку

8 лет назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$25
1 день
Задача была выполнено качественно и в срок!
Приятно было работать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад