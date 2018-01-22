Требуется дизайн и верстка книги.

Размер блока 170х240 вертикальный. Твердый переплет 175х245. Количество страниц - 160 ориентировочно. Может будет меньше.

Книга представляет собой сборник рассказов. Каждый из которых начинается иллюстрацией на всю левую страницу разворота. Заканчивается рассказ графическим элементом под текстом. Обложка - тоже иллюстрация. Иллюстрации мы предоставим. Нужно подобрать шрифты для текста и заголовков. Продумать структуру и сверстать для печати.

Один из рассказов я прикрепил.

От соискателя требуется опыт выполнения такой работы (образцы/портфолио) и желательно присутствие в Киеве.