Требуется создать дизайн упаковки семян, протеина и масла; подготовить файлы к печати; создать мокапы упаковок. Вид используемой упаковки: - семена и протеин в пакете типа stand up pouch, печать по всей ...
Требуется дизайн и верстка книги.
Требуется дизайн и верстка книги.
Размер блока 170х240 вертикальный. Твердый переплет 175х245. Количество страниц - 160 ориентировочно. Может будет меньше.
Книга представляет собой сборник рассказов. Каждый из которых начинается иллюстрацией на всю левую страницу разворота. Заканчивается рассказ графическим элементом под текстом. Обложка - тоже иллюстрация. Иллюстрации мы предоставим. Нужно подобрать шрифты для текста и заголовков. Продумать структуру и сверстать для печати.
Один из рассказов я прикрепил.
От соискателя требуется опыт выполнения такой работы (образцы/портфолио) и желательно присутствие в Киеве.
Выбранный исполнитель
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