Требуется дизайн и верстка книги.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен10 заявок256 просмотров

Требуется дизайн и верстка книги.

Размер блока 170х240 вертикальный. Твердый переплет 175х245. Количество страниц - 160 ориентировочно. Может будет меньше.

Книга представляет собой сборник рассказов. Каждый из которых начинается иллюстрацией на всю левую страницу разворота. Заканчивается рассказ графическим элементом под текстом. Обложка - тоже иллюстрация. Иллюстрации мы предоставим. Нужно подобрать шрифты для текста и заголовков. Продумать структуру и сверстать для печати.

Один из рассказов я прикрепил.

От соискателя требуется опыт выполнения такой работы (образцы/портфолио) и желательно присутствие в Киеве.

8 лет назад
edkiev
Рим 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$145
5 дней
Сотрудничеством доволен.
Работа над проектом на сегодня еще продолжается, работать комфортно, оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад