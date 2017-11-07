Макеты табличек с переменными данными.

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Закрыт13 заявок217 просмотров

Добрый день! 

Необходимо подготовить макеты для печати. 

А4 - 2348шт.

А5 - 45шт.

200 х 150 - 6шт.

210 х 150 - 23шт.

220 х 160 - 60 шт.

250 х 170 - 12шт.

400 х 300 - 7шт.

Примеры подкреплю! 

8 лет назад
Paulik7
Павел 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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