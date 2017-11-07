Дизайн срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрытнет заявок131 просмотр

Нужен дизайнер который сможет нарисовать эскиз тату в ближайшее время. Исполнителю скину примеры того что хочу. Сделать нужно как можно быстрее. Цену обсудим.

8 лет назад
ks614242
Федор 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров