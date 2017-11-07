Требуется создать дизайн упаковки семян, протеина и масла; подготовить файлы к печати; создать мокапы упаковок. Вид используемой упаковки: - семена и протеин в пакете типа stand up pouch, печать по всей ...
Дизайн срочно
Нужен дизайнер который сможет нарисовать эскиз тату в ближайшее время. Исполнителю скину примеры того что хочу. Сделать нужно как можно быстрее. Цену обсудим.
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