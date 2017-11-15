Открытки с поздравлениями

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок191 просмотр

Нужно сделать 5 оригинальных открыток на тему с поздравлением с днем рождения Михаила. Текст на открытке можно использовать любой, главное, чтобы это было интересно.

Можно сделать, к примеру, коллаж или прикольную картинку.

Конечная цель: получить 5 оригинальных графических файлов.

8 лет назад
gremwiz1
Михаил 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Alena_Kiz
Алена 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$12
2 дня
Мой заказ был выполнен оперативно и на отлично. Рекомендую исполнителя к сотрудничеству.
С Михаилом было приятно работать. Тех задание было достаточно свободным, но никаких правок после предоставления вариантов, не последовало, что очень здорово. Так же пошел навстречу в части оплаты (согласился на вариант удобный для меня). По срокам не торопил, на сообщения отвечал быстро. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alena_Kiz
Алена 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад