Открытки с поздравлениями

Нужно сделать 5 оригинальных открыток на тему с поздравлением с днем рождения Михаила. Текст на открытке можно использовать любой, главное, чтобы это было интересно.

Можно сделать, к примеру, коллаж или прикольную картинку.

Конечная цель: получить 5 оригинальных графических файлов.