Приватный проект для Астаховой Светланы

$30
Дизайн продукцииЗавершен1 заявка149 просмотров
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Нарисовать макет флешки самолета

14 лет назад
Natallina
Надежда 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Mylady
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Все просто супер! Отрисовано все красиво и качественно.
Прекрасный заказчик, оплата вовремя и без заминок. Буду рада к новому сотрудничеству.
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