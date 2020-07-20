Разработать этикетку для рыбных консервов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен2 заявки220 просмотров

Необходимо внести правки в уже имеющиеся этикетки с заменой описания, картинки с рыбой и названия. Фон оставить прежний. Подробнее в переписке.

5 лет назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$100
3 дня
Татьяна действительно быстро и качественно справилась с заданием, предложила свои идеи, которые мы приняли и утвердили. На связи, выполнено раньше срока.
Очень приятно работать с Валентином, кроме чувства юмора еще и все положительные стороны отличного заказчика, оплата и тз.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Игорь
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
86 отзывов
5 лет назад

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