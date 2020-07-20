Нужны такие люди, которые будут скидывать свои работы (согласен, немного странно) и если руководителю все нравится, мы оплачиваем вам работу. Отправлять конечно же нужно защищенные изображения. Это не то чтобы конкурс, просто задача такая. Нужен ...
Разработать этикетку для рыбных консервов
Необходимо внести правки в уже имеющиеся этикетки с заменой описания, картинки с рыбой и названия. Фон оставить прежний. Подробнее в переписке.
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