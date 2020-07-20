Разработать этикетку для рыбных консервов

Нужны такие люди, которые будут скидывать свои работы (согласен, немного странно) и если руководителю все нравится, мы оплачиваем вам работу. Отправлять конечно же нужно защищенные изображения. Это не то чтобы конкурс, просто задача такая. Нужен ...