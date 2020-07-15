Разработка свадебного пригласительного

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт25 заявок802 просмотра

Необходимо разработать пригласительное в нескольких вариантах.

Формат PSD

Присылайте примеры ваших работ и примерные ценники и сроки

5 лет назад
curtexpert
Самсонов 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эльвира
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виолетта
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Николай
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Данило
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
86 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 дня назад
106 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
333 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 минут назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Дизайн продукции
Богдан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
Кристина
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
5 лет назад
Александр
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
78 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн микро сд карты

    $5

    перерисовать дизайн микро сд карты в формате адобе иллюстратор. Скетч прилагается. Три варианта дизайна - 16Гб 32Гб и 64ГБ. РГБ цвета и фонт скажу. логотипы Micro SD HC /XC  и прочие доступны в интернете. Оплата ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн полиграфии и сувенирной продукции

    Нужно сделать дизайн сувениров и полиграфии для подарков клиентам на НГ2021. Выбрана тема космоса, т.к. наступающий год - год 60-летнего юбилея полета человека в космос. Мы - Банк, поэтому все должное быть классическое, ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Нужно скопировать дизайн с уже готового продукта. Порядка 30 штук. Дизайн нужен для бутылок, коробок, косметики. Категория товара одна, дизайн не сложный.

    Дизайн продукции38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать визитку

    Нужно создать визитку в логотипе которой Мерседес w222 Мерседес V и Мерседес E.  Е класс, v класс и S класс.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Шаблон для чек-листа, информ листа для заполнения

    Необходимо сделать на основе уже имеющегося (!) дизайна возможно с некоторыми не принципиальными изменениями документ для заполнения информацией. Например чек-листа, аудита компании.  На  1 странице будет информация о компании, фото и контактные данные. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать три эскизы обложки

    $28

    Необходимо создать три эскиза по  тех.заданию – оно оплачивается только в том случае, если автор одобрил эскизы и работаем далее над обложкой. Мы не собираем идеи и работы от фрилансеров и не работаем бесплатно. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад