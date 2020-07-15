Рисовать дизайн одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт14 заявок575 просмотров

Нужны такие люди, которые будут скидывать свои работы (согласен, немного странно) и если руководителю все нравится, мы оплачиваем вам работу. Отправлять конечно же нужно защищенные изображения. Это не то чтобы конкурс, просто задача такая. Нужен креативный человек, который будет продавать нам свои работы. В основном дизайны футболок, картинки на футболках, принты на свитшотах и так далее.

5 лет назад
Sekoko
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