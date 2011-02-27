Разработка дизайна программного продукта

Необходимо разработать дизайн-макет коробки, диска, ДВД-бокса для программного продукта. Цветовое решение есть, логотип продукта есть, описание продукта есть, информацию по позиционированию предоставим, типографику можно будет пересмотреть. Приветствуется легкий, стерильный, профессиональный вид. Нужно сделать в графическом редакторе с возможностью редактирования (слои).

От исполнителя требуется вкус и креативность.

Сроки "мягкие".

Общение желательно через скайп. Расчет любым способом. Желателен безнал.

Будем признательны за разумный подход с ценой.