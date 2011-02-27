Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см) конкурсная работа должна содержать 3 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с ...
Разработка дизайна программного продукта
Необходимо разработать дизайн-макет коробки, диска, ДВД-бокса для программного продукта. Цветовое решение есть, логотип продукта есть, описание продукта есть, информацию по позиционированию предоставим, типографику можно будет пересмотреть. Приветствуется легкий, стерильный, профессиональный вид. Нужно сделать в графическом редакторе с возможностью редактирования (слои).
От исполнителя требуется вкус и креативность.
Сроки "мягкие".
Общение желательно через скайп. Расчет любым способом. Желателен безнал.
Будем признательны за разумный подход с ценой.
Выбранный исполнитель
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