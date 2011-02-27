Разработка дизайна программного продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен21 заявка306 просмотров

Необходимо разработать дизайн-макет коробки, диска, ДВД-бокса для программного продукта. Цветовое решение есть, логотип продукта есть, описание продукта есть, информацию по позиционированию предоставим, типографику можно будет пересмотреть. Приветствуется легкий, стерильный, профессиональный вид. Нужно сделать в графическом редакторе с возможностью редактирования (слои).

От исполнителя требуется вкус и креативность.

Сроки "мягкие".

Общение желательно через скайп. Расчет любым способом. Желателен безнал.

Будем признательны за разумный подход с ценой.

14 лет назад
procodeservice
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ultracreative
Линдблом 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотный и адекватный работодатель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ultracreative
Линдблом 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад