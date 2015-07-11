Разработка этикеток

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Завершен1 заявка103 просмотра

Требуется разработать этикетки для мясных изделий.

10 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$265
5 дней
Проект получился долгим, но результат весьма ожидаемым. Тарас все сделал великолепно. Мои рекомендации.
Проект был долгим и не обошлось без трудностей в рабочем процессе. Но работа была интересная и я рад что получил такой опыт. Спасибо, Иван!

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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