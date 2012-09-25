Необходимо нарисовать 6 элементов эскизов этнических рисунков для тату входящих в общую композицию, где главным по центру должен быть рисунок летящей в полете совы символа мудрости (другие элементы - солнце, ведические символы и прочее, надо ...
Разработка макета пластиковой карты
Требования:
- Строго в соответствии с фирменным стилем;
- на лицевой стороне:
1) размер скидки - цифра 25%
2) Символ продукта
3) Лототип продукта
- на оборотной стороне:
1) Логотип компании
2) Контактные данные (телефон и сайт)
3) Текст - Данная карта дает право на единоразовую скидку в размере 25% на подключение и годовое сопровождение системы "СБиС++ Электронная отчетность" на неограниченное количество юридических лиц
По вопросам подключения обращаться по телефону +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ или к своему персональному специалисту по сопровождению
Выбранный исполнитель
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