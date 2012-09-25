Разработка макета пластиковой карты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок341 просмотр

Требования:

- Строго в соответствии с фирменным стилем;

- на лицевой стороне:

1) размер скидки - цифра 25%

2) Символ продукта

3) Лототип продукта

- на оборотной стороне:

1) Логотип компании

2) Контактные данные (телефон и сайт)

3) Текст - Данная карта дает право на единоразовую скидку в размере 25% на подключение и годовое сопровождение системы "СБиС++ Электронная отчетность" на неограниченное количество юридических лиц

По вопросам подключения обращаться по телефону +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ или к своему персональному специалисту по сопровождению

13 лет назад
riabov5
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$40
4 дня
Не вышел на связь. Принял работу себе на почту и не оплатил. Ну что сказать, показался нормальным человеком, а поступил не профессионально. Очень жаль.

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад