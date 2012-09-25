Дизайн упаковки для женского тренажера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок1229 просмотров
#1$100

Необходимо выполнить дизайн коробки для интимного женского тренажера. Победитель конкурса продолжит работу еще с тремя коробками для остальных тренажеров (коробки аналогичны по стилю, отличающиеся только размерами, текстом и цветовым решением).

В приложениях

- раскладка коробки, текст, логотип.

К шрифтам и расположению текста привязываться необязательно, все обсуждаемо.

- скрин сайта (а также ссылка на старый сайт, где можно получить информацию о теме и продукции).

Возможна привязка стиля коробки к сайту.

13 лет назад
yurgen271
Юрий 
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1