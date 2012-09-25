Дизайн упаковки для женского тренажера

# 1 — $ 100

Необходимо выполнить дизайн коробки для интимного женского тренажера. Победитель конкурса продолжит работу еще с тремя коробками для остальных тренажеров (коробки аналогичны по стилю, отличающиеся только размерами, текстом и цветовым решением).

В приложениях

- раскладка коробки, текст, логотип.

К шрифтам и расположению текста привязываться необязательно, все обсуждаемо.

- скрин сайта (а также ссылка на старый сайт, где можно получить информацию о теме и продукции).

Возможна привязка стиля коробки к сайту.