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Дизайн упаковки для женского тренажера
Необходимо выполнить дизайн коробки для интимного женского тренажера. Победитель конкурса продолжит работу еще с тремя коробками для остальных тренажеров (коробки аналогичны по стилю, отличающиеся только размерами, текстом и цветовым решением).
В приложениях
- раскладка коробки, текст, логотип.
К шрифтам и расположению текста привязываться необязательно, все обсуждаемо.
- скрин сайта (а также ссылка на старый сайт, где можно получить информацию о теме и продукции).
Возможна привязка стиля коробки к сайту.
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