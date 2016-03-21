Сделать макет дизайна выставки полотенцесушителей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт8 заявок203 просмотра

В один салон сантехники необходимо разработать макет выставки полотенцесушителей, в связи с этим ищем кандидата на моделирования объемного макета, который предложен во вложении.

Высота 2900мм

Длинна 2800мм

Если потребуются фотографии самих полотенцесушителей, предоставим. На фото красный короб из пластика, внутренняя стенка короба синяя, а пано, на которые будем вешать полотенцесушители золотое. 

9 лет назад
EnergyGroup
Никита 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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