На баннере для полиграфии использовать: логотипадрес/телсветлые тоначто бы не было картинок пляжаописание направлений: хатха йога, йога в воздухе-йога, 23-женские практики, йога одаВсе в ваших руках. Приветствуется любые идеи Размер баннера 200*142мм - горизонтальный Приложенная ...
Сделать макет дизайна выставки полотенцесушителей
В один салон сантехники необходимо разработать макет выставки полотенцесушителей, в связи с этим ищем кандидата на моделирования объемного макета, который предложен во вложении.
Высота 2900мм
Длинна 2800мм
Если потребуются фотографии самих полотенцесушителей, предоставим. На фото красный короб из пластика, внутренняя стенка короба синяя, а пано, на которые будем вешать полотенцесушители золотое.
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