Sticker for set of laundry bags

Дизайн продукцииЗавершен1 заявка133 просмотра
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Формат В6, три цвета (красный, черный, серый), фон белый. Название Premium Laundry Bags. Set of 6. 

7 лет назад
ale-lu
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
7 лет назад
$44
2 дня
Владимир отличный дизайнер и приятный в общении человек. Задание выполнил очень быстро, гораздо раньше оговорённых сроков. Выслушал все пожелания, предложил разные варианты. При необходимости с удовольствием обращусь ещё раз и порекомендую знакомым.
Алёна приятный в общении человек и порядочный заказчик! Грамотно и чётко формулирует техническое задание, моментально оплачивает работу, всегда на связи.. Рекомендую к сотрудничеству!
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