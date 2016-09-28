Sticker for set of laundry bags

Здравствуйте. Нам нужно сделать дизайн одного купона. Купон будет универсальным, под все товары, т.е не нужно привязываться к какой-то тематике. На 1 лист A4 умещаются 3 купона, размер соответсвенно исходит из этого. Файл с содержимым прикрепляю.