Здравствуйте! Нужно готовый макет доделать под требования типографии: Перевести в CMYK, сделать вылеты и отступы, слить слои Срок сегодня!
Визитка для строительной компании.
Нужно нарисовать визитку для строительной компании. Одностороннюю.
Цена: 15 USD.
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