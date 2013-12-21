Визитка для строительной компании.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок242 просмотра

Нужно нарисовать визитку для строительной компании. Одностороннюю.

Цена: 15 USD.

11 лет назад
link66
28 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
$15
1 день
Нарисовал визитку. Все быстро и качественно! Рекомендую!
Хороший человек и заказчик =) И с оплатой никаких проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад

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