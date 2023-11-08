Внести правки у готовий флаєр (cdr)

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок33 просмотра
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Є вже готовий флаєр, треба внести правки, шукаю спеціаліста

месяц назад
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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