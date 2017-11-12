Дизайн блога

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка260 просмотров

Требуется сделать дизайн блога, стиль минимализм.

+ пару страниц.

По срокам не тороплю. Можете делать в свободное время. За это хочется получить хорошую цену.

Пишите ваши цены. И пару примеров ваших успешных работ!

8 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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