Дизайн для сайта телевидения

Фирма продает устройства безопасности. Видеокамеры, датчики, бронированные двери и прочее. По макету есть только наброски и пожелания клиента. Шапка шужна будет в PSD, все векторные элементы отдельно в векторе. Шапка сине-голубая, слева котедж, под ним типа травка, над ...