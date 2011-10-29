Существует канал http://www.youtube.com/user/ebayclubru необходимо оформить его схожими цветами и стилем как сайт www.ebayclub.ru или http://ebayclub.livejournal.com/ Оплата по wmz Сроки 3-4 дня на работу.
Дизайн для всего сайта о банкетах
Тз для банкетов
На главной должны присутствовать:
основа: каталог банкетных залов (главный элемент)
вспомогательные элементы:
1. музыканты
2. ведущие торжеств
3. прокат лимузинов
4. украшения залов
- Партнеры или еще сайты по краснодару
недвижимость на Кубани
гостиницы в Краснодаре
досуг в Краснодаре
кубанские продукты
- ссылка на сайт студию
- быстрый поиск банкетных залов по типу, району города, количеству мест, кухне, круглосуточных заведений
- Новости ресторанов и кафе
- скидки и спецпредложения ресторанов и кафе
-места для 3-х баннеров
в шапке аннимация или крутилка баннеров по типу http://menu.ru/
телефон для заказа и организации банкетов
регистрация, вход и кнопка "добавить заведение"
на странице отображения заведения:
название заведения и его тип
описание, и информация о заведении (пример на банкеты-краснодар.рф)
карта проезда
фотогалерея
виртуальный тур по заведению
видеоролик
меню заведения
отзывы о заведении
ссылки на соцсети
принимает ли кредитки
рейтинг ресторана
Оформление типовой внутренней страницы (формы добавления заведения, форма поиска, контактная форма, форма заявка на банкет, страница с тектовой информацией типа "о нас")
все иконки, картинки, фавикон.
должно смотреться дорого, но не аляповато, стильно и информативно.
пример рабочего сайта банкеты-краснодар.рф
Заявки фрилансеров
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