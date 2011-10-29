Дизайн для всего сайта о банкетах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок225 просмотров

Тз для банкетов

На главной должны присутствовать:

основа: каталог банкетных залов (главный элемент)

вспомогательные элементы:

1. музыканты

2. ведущие торжеств

3. прокат лимузинов

4. украшения залов

- Партнеры или еще сайты по краснодару

недвижимость на Кубани

гостиницы в Краснодаре

досуг в Краснодаре

кубанские продукты

- ссылка на сайт студию

- быстрый поиск банкетных залов по типу, району города, количеству мест, кухне, круглосуточных заведений

- Новости ресторанов и кафе

- скидки и спецпредложения ресторанов и кафе

-места для 3-х баннеров

в шапке аннимация или крутилка баннеров по типу http://menu.ru/

телефон для заказа и организации банкетов

регистрация, вход и кнопка "добавить заведение"

на странице отображения заведения:

название заведения и его тип

описание, и информация о заведении (пример на банкеты-краснодар.рф)

карта проезда

фотогалерея

виртуальный тур по заведению

видеоролик

меню заведения

отзывы о заведении

ссылки на соцсети

принимает ли кредитки

рейтинг ресторана

Оформление типовой внутренней страницы (формы добавления заведения, форма поиска, контактная форма, форма заявка на банкет, страница с тектовой информацией типа "о нас")

все иконки, картинки, фавикон.

должно смотреться дорого, но не аляповато, стильно и информативно.

пример рабочего сайта банкеты-краснодар.рф

14 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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