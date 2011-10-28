Дизайн сайта рекламного брокера.

Нужен дизайн сайта контекстной и баннерной рекламы. Дизайн не должен быть переполнен графикой. Желательно на белом фоне.

Примерная структура: Шапка с логотипом и графическим меню быстрого доступа и формой авторизации. Левое меню-одно общее, другое только для пользователей. Подвал - на ваше усмотрение.

Просьба учесть, что на сайте будет много отчетов в виде таблиц и форм.