Необходимо провести ряд работ по "допиливанию" дизайна сайта www.mehovik.ru требуется нарисовать в уже существующем стиле сайта несколько страниц: 1) полный (развернутый) вид товара в меховом магазине. 2) внешний профиль магазина (по согласованной ...
Нарисовать картинку для шапки сайта.
Нужно нарисовать картинку для шапки мебельного сайта. Картинка должна быть простой, красивой и хорошо вписываться в дизайн сайта, ну и чтобы ясно было что это хороший мебельный сайт. Размер картинки 941*242. На картинке будет какое-то изображение + название фирмы, телефон и адрес электронной почты.
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