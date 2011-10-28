Доработать дизайн сайта

Нужен тематический бэкграунд в шапку сайта, по аналогии с уже существующими. То что есть: http://www.e-dach.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-okna.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-teplo.com.ua/i/bg/bg_header.jpg - этот не ахти конечно... Соответственно так оно выглядит на сайтах: ...