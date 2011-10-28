Доработать дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки199 просмотров

Необходимо провести ряд работ по "допиливанию" дизайна сайта www.mehovik.ru

требуется нарисовать в уже существующем стиле сайта несколько страниц:

1) полный (развернутый) вид товара в меховом магазине.

2) внешний профиль магазина (по согласованной схеме)

3) 3 аватарки -Администратор, а также дефолтные М ,Ж (Меховик и Меховичка)

4) несколько внутренних страниц личного кабинета (4-5 штуки, в рамках согласованного дизайна)

Ссылка на ТЗ высылается по запросу в ICQ (в профиле)

14 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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