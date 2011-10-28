Нужен тематический бэкграунд в шапку сайта, по аналогии с уже существующими. То что есть: http://www.e-dach.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-okna.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-teplo.com.ua/i/bg/bg_header.jpg - этот не ахти конечно... Соответственно так оно выглядит на сайтах: ...
Доработать дизайн сайта
Необходимо провести ряд работ по "допиливанию" дизайна сайта www.mehovik.ru
требуется нарисовать в уже существующем стиле сайта несколько страниц:
1) полный (развернутый) вид товара в меховом магазине.
2) внешний профиль магазина (по согласованной схеме)
3) 3 аватарки -Администратор, а также дефолтные М ,Ж (Меховик и Меховичка)
4) несколько внутренних страниц личного кабинета (4-5 штуки, в рамках согласованного дизайна)
Ссылка на ТЗ высылается по запросу в ICQ (в профиле)
Заявки фрилансеров
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