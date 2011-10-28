Шапка сайта + доработать оформление магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок195 просмотров

Интернет-магазин Joomla+VirtueMart.

Необходимо нарисовать шапку сайта (тема - почтовые открытки), убрать лишние значки VirtueMag, переставить модули и меню, подключить модули разных электронно-платежных систем.

Указывайте, пожалуйста, ваши сроки и стоимость (обязательно), примеры работ.

Joomla
14 лет назад
tantysha
Татьяна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт в минималистичном стиле

    $500

    Нужн сайт в минималистичном стиле светло-серых, белых цветов. Главным элементом главной страницы будет иллюстрация по стилю нечто среднее между карандашной графикой и акварелью для главной страницы сайта. Иллсютрация будет для Золотой рыбки и ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать картинку для шапки сайта.

    $20

    Нужно нарисовать картинку для шапки мебельного сайта. Картинка должна быть простой, красивой и хорошо вписываться в дизайн сайта, ну и чтобы ясно было что это хороший мебельный сайт. Размер картинки 941*242. На картинке будет какое-то ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать дизайн сайта

    $100

    Необходимо провести ряд работ по "допиливанию" дизайна сайта www.mehovik.ru требуется нарисовать в уже существующем стиле сайта несколько страниц: 1) полный (развернутый) вид товара в меховом магазине. 2) внешний профиль магазина (по согласованной ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Бэкграунд для сайта

    Нужен тематический бэкграунд в шапку сайта, по аналогии с уже существующими. То что есть: http://www.e-dach.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-okna.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-teplo.com.ua/i/bg/bg_header.jpg - этот не ахти конечно... Соответственно так оно выглядит на сайтах: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн 2-х сайтов

    Здравствуйте! Нужно сделать дизайн 2х небольших сайтов. 1. Это промосайт для новой технологии комнат психологической разгрузки. Там нужно сделать красивую главную страницу, чтобы передавала атмосферу комнаты. +внутренню страницу, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать макет сайта

    Необходимо нарисовать макет сайта доски объявлений пример http://nedvizhimost.slando.ru/ Слева столбец выбора регионов и городов Справа столбец яндекс директа Сверху шапка сайта с логотипом и тонкая верху полоса (панель инструментов). Ниже четыре вкладки (разделов) и ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн 1 главной страницы сайта

    $100

    ЗАЯВКИ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЖДУ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прилагается ТЗ, по которому нужно нарисовать дизайн сайта. Только 1 главная страница как концептуальный дизайн, внутренние не нужны. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы туристического сайта

    Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн главной странички сайта туристической тематики. Шапкой сайта будет стилизованная карта «шелкового пути». Иллюстрация будет в изометрии, с 3D крепостями и минаретами. Направление север-юг – компас. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад