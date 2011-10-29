Дизайн сайта коллективных покупок

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок226 просмотров

Требуется дизайн сайта коллективных покупок, подобный Biglion, Vigoda. Есть сам движок со стандартным шаблоном. Надо убрать старый дизайн и поставить новый. На всё про всё 3 дня.

14 лет назад
Muza-Olga
Ольга 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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