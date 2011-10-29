Дизайн сайта для MMORPG портала

$63
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки212 просмотров

Требуется дизайн сайта на MMORPG портал.

Надо будет изготовить главную страницу, форум.

Предоплату плачу после 20% изготовление макета. Чтобы удостоверится, подходите вы мне или нет!

Если хотите обсудить какие-то детали.

Вот моя icq 633879457

14 лет назад
lexone
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад
$63
2 дня
feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$63
2 дня

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад
feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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