Нужен дизайн сайта контекстной и баннерной рекламы. Дизайн не должен быть переполнен графикой. Желательно на белом фоне. Примерная структура: Шапка с логотипом и графическим меню быстрого доступа и формой авторизации. Левое меню-одно общее, другое ...
Страничка входа.
Здравствуйте! Сделайте пожалуйста страничку входа на сайт. Адрес входа: http://ryletka.ru/lobby/login.php условия просты: легкость - до 15 кб, привлекательность, и что- бы надолго.
Заявки фрилансеров
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