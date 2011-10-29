Оформить страницу на YouTube

Нужно нарисовать картинку для шапки мебельного сайта. Картинка должна быть простой, красивой и хорошо вписываться в дизайн сайта, ну и чтобы ясно было что это хороший мебельный сайт. Размер картинки 941*242. На картинке будет какое-то ...