Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей Описание проекта Дизайн #200956.doc. Необходимо выполнить следующие работы: 1) Главная страница в двух состояниях: не авторизованный пользователь / авторизованный пользователь, опираясь на ...
Дизайн и верстка e-mail письма
Нужно дизайнерски упаковать e-mail письмо для рассылки от сайта http://victoriasecretshop.ru/
Верстку делать под сервис unisender.com
Подробности пожилания к письму в личку
бюджет 1000руб
Заявки фрилансеров
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