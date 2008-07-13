Дизайн на Интернет-Магазин по одежде

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки316 просмотров

01.07.2008 23:06 TEHb (Непростой дизайн) ну тольк оосталось посмотреть сайты которые нравятся (любой темматики), чтобы окончательно уяснить какой стиль и впринципе можно начинать. стоиомсть без верстки будет 450 уе, с версткой +75 уе. я работаю только по предоплате 30%. после получение предоплаты я нарисую макет в течении 5-7 дней, в слчае если макет не устроит, я рисую 2ой вариант, если и с ним не в порядке будет, то 3ий. если все три варианта никак не подошли я возвращаю 50%

17 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TEHb
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$450
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик! Объяснил суть заказа сразу и чётко. У меня не возникло ни единого вопроса. ТЗ написано кратко но полностью рскрывает суть задачи, все бы такие ТЗ писали, было бы круто! Принял работу очень быстро, так же не возникло ни единого вопроса ко мне, все понравилось. Буду рад продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

TEHb
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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