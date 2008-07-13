Дизайн на Интернет-Магазин по одежде

01.07.2008 23:06 TEHb (Непростой дизайн) ну тольк оосталось посмотреть сайты которые нравятся (любой темматики), чтобы окончательно уяснить какой стиль и впринципе можно начинать. стоиомсть без верстки будет 450 уе, с версткой +75 уе. я работаю только по предоплате 30%. после получение предоплаты я нарисую макет в течении 5-7 дней, в слчае если макет не устроит, я рисую 2ой вариант, если и с ним не в порядке будет, то 3ий. если все три варианта никак не подошли я возвращаю 50%