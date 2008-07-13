Требуется постоянное изготовление шапок для сайтов вот такого уровня и такого плана http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=206729&page=76 (пробегитесь там по страничкам по темке, чтобы сложилось правильное представление) Сайтов 200-400 в месяц. Т.е. даются про что ...
Дизайн на Интернет-Магазин по одежде
01.07.2008 23:06 TEHb (Непростой дизайн) ну тольк оосталось посмотреть сайты которые нравятся (любой темматики), чтобы окончательно уяснить какой стиль и впринципе можно начинать. стоиомсть без верстки будет 450 уе, с версткой +75 уе. я работаю только по предоплате 30%. после получение предоплаты я нарисую макет в течении 5-7 дней, в слчае если макет не устроит, я рисую 2ой вариант, если и с ним не в порядке будет, то 3ий. если все три варианта никак не подошли я возвращаю 50%
Выбранный исполнитель
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