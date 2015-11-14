Дизайн превью

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок330 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим дизайнер, для того чтобы рисовать превью.

То что нужно прилагаю в проекте.

Интересует цена за 1 штуку.

8 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет магазина

    Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой текст. В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн страницы статьи для женского онлайн-журнала

    Необходимо разработать дизайн для страницы-статьи для женского онлайн-журнала Мир Идей [url=http://miridei.com/]miridei.com/[/url] Текущий внешний вид статьи [url=http://miridei.com/idei-lyubvi/idei-otnoshenii/v_chem_evropejki_eschjo_tri_veka_nazad_oboshli_nashih_zhenschin/]miridei.com/idei-lyubvi/i...[/url] Для реализации дизайна прикладываем набросок прототипа с комментариями. Комментарии включают в себя отсылки в том числе к ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подправить дизайн магазина

    $30

    1. Есть магазин (zoofriends info), нужно в дизайне главной страницы сделать следующее: 1. убрать белые ссылки в шапке 1. Сколько стоит доставка 2. Почему заказ отменили 3. Когда привезут мой заказ 4. Скидки 2. Телефон 1. указать что по поводу заказов звонить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Яркий и убедительный, ультрасовременный дизайн сайта на Wordpress

    $100

    Выбор исполнителя только после просмотра макета сайта. Тематика сайта - госуслуги (МФЦ, налоговая и т.п.) Работа состоит не только в разработке самого дизайна, но также и переноса его на готовый сайт, который уже существует. Дополнительно ...

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад