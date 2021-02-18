Дизайн рейтинга товаров для информационного сайта

Требуется переделать блок с услугами: [url=https://dottay.ru/#kursi]https://dottay.ru/#kursi[/url] Нужно выполнить 2 задачи: 1. Добавить новые услуги и сделать их более компактными (в общей сложности будет 8 одиночных услуг и 5 комплексных). Одиночные услуги разместить по 4 карточки в ряд, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим UX/UI дизайн для информационного сайта, для статей с рейтингами различных гаджетов и бытовой техники.
Что хотелось бы видеть:
Должно хорошо смотреться на мобильных девайсах.
Что должно быть в карточке из рейтинга:
- Фото,
- победа в номинации со значком (если есть),
- оценка редакции (по пятибальной шкале), рейтинг на яндекс маркете, рейтинг в мвидео и т.д. (список источников рейтинга)
- описание,
- плюсы и минусы,
- табы с ценами (яндекс.маркет и e-katalog (эти блоки рисовать не надо))
Возможно ещё какие-то плюшки, которые бы понравились пользователям.
Всё это дело должно вписываться в дизайн сайта (прикрепил дизайн статьи)
Примеры:
https://www.oliodevices.com/best-smartwatch-under-100/
https://tehno-rating.ru/1481-luchshie-smartfony-2020-goda.html
https://vsravnenie.ru/rating/287-luchshie-multivarki-premium-klassa.html#sel=6:1,6:4
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