Дизайн рейтинга товаров для информационного сайта

Необходим UX/UI дизайн для информационного сайта, для статей с рейтингами различных гаджетов и бытовой техники.

Что хотелось бы видеть:

Должно хорошо смотреться на мобильных девайсах.

Что должно быть в карточке из рейтинга:

Фото,

победа в номинации со значком (если есть),

оценка редакции (по пятибальной шкале), рейтинг на яндекс маркете, рейтинг в мвидео и т.д. (список источников рейтинга)

описание,

плюсы и минусы,

табы с ценами (яндекс.маркет и e-katalog (эти блоки рисовать не надо))

После рейтинга - таблица со сравнением характеристик

Возможно ещё какие-то плюшки, которые бы понравились пользователям.

Всё это дело должно вписываться в дизайн сайта (прикрепил дизайн статьи)

Примеры:

https://www.oliodevices.com/best-smartwatch-under-100/

https://tehno-rating.ru/1481-luchshie-smartfony-2020-goda.html

https://vsravnenie.ru/rating/287-luchshie-multivarki-premium-klassa.html#sel=6:1,6:4