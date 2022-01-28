Доделать кликабельный прототип в Figma моб. приложения и сайта-сегодня Большая часть работ готова, нужно привести в порядок внешний вид и добавить пару экранов Бюджет 25$ Сроки завтра к 11-00 по мск Оплата после завершения работ по ...
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Алексей, приветствую!
Понравились твои работы. Есть возможность ангажировать тебя на дизайн сайта?
ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1WdOZgc916CVDurponARbK9Ujt1v5mrnb4wJMdnGAdww/edit?usp=sharing
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