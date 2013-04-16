Господа дизайнеры! скажите как долго вам делать подобные одностраничники в формате .psd и сколько это будет стоить? например: http://aquatrainer.ru/ http://zaparmatura5.ru/ http://morninglight.ru/ http://freedevs.ru/ http://ecoutilizator.ru/
Дизайн сайта
Добрый день. Нужно сделать несколько картинок для дизайна сайта, логотип и иконку сайта.
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