Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка110 просмотров

Добрый день. Нужно сделать несколько картинок для дизайна сайта, логотип и иконку сайта.

12 лет назад
ivankuz
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Работа сделана на отлично, в срок и недорого. В процессе выполнения Владимир постоянно уточнял детали, все пожелания были учтены. Человек приятен в общении. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятный в общении, постоянно на связи, выдал точное ТЗ. Буду рад повторному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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