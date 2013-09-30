Макет дизайна, фотки(для примера) и тексты для сайта прикрепляю к проекту.

Дизайн надо сделать нейтральным, чтобы мы могли просто сменив фото и тексты поменять тематику.

Если есть вопросы задавайте, можно в скайп delca.ru