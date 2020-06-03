Дизайн сайта гранитных памятников

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Закрытнет заявок151 просмотр

Здравствуйте, Серафима,

Пишу вам по рекомендации Олега Растопчина. Он советовал вас, как замечательного специалиста. Мне нужен дизайн сайта компании, занимающейся гранитными изделиями, всех его страниц, включая вот такой конструктор: http://f91234c4.beget.tech/monument02/index.html (+ дизайн для показа в смартфонах). Могли бы вы в этом помочь и какая была бы стоимость?

Прилагаю бриф с нужным наполнением. Бриф делала сама -  в плане дизайна нужно решение от профессионала. Логотип, картинки и подробное описание баннеров могу прислать после выходных. Также могу поделиться списком сайта конкурентов ( но почти ни у кого нет современного, хорошего сайта - это очень традиционная сфера)

Хорошей вам недели,

Грэтта

5 лет назад
GrettaLut
35 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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