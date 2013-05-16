Нужен готовый сверстаный шаблон под Wordpress. Дизайн в бело-салатовых тонах. Никаких особых требований нет, просто уникальный шаблон. Более подробно детали обсудим при личной переписке.
Дизайн строительной компании
Компания занимается строительством домов по различным технологиям.
Основным концептом дизайна хотелось бы видеть большой дам, части которого будут разделами сайта
Также хочется видеть анимацию на сайте, которая будет сделана средствами джава-скрипт. От дизайнера требуется прорисовка нескольких положений анимированного объекта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сделать дизайн шапки для сайта. По сути нужен логотип и надпись рядом с ним. Пример как можно реализовать в приложении. Кто готов сделать пишите, вышлю ссылку на ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать красиво в фирменных стиля страницу landing page на нее будем сливать контекст и от нее ждем максимального профита по регистрациям.. Интересно посмотреть Ваши примеры, уже разработанных страниц.... ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен красивый вебсайт - одна страничка под мобильное приложение, на которой будут красивые картинки, описание программы, ссылки на соц сети и обратная форма связи. Например: http://www.familytree-app.com/, www.location-alarm.com фрилансеры без портфолио не ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт http://kzn.ru/ Все содержимое в нем находится в блоках - тема дня, новости, интервью, внимание, приоритеты и т.д. Нужно создать дизайн одного такого блока. Должно быть похоже, но лучше :) ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Ищу дизайнера для доработки дизайна сайта webmath.ru Дизайн сайта меня полностью устраивает, НО из-за увеличения количества сервисов требуется нарисовать несколько дополнительных элементов и адаптировать несколько старых. Предварительность ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать 2 формы подписки (элементы форм) для сайта как 1.на sapato.ru - форма внизу страницы http://joxi.ru/aBVjUdg5CbAVO385F6Q 2. yonamart.ru - форма справа http://joxi.ru/mRVjUdg5CbBdPNnzLeM: Цветовое решение форм в стиле сайта. Акценты ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн сайта интернет-магазина по бижутерии Объем работы: - 1 уникальная (Главная) - 8 разной степени уникальности (каталог1, каталог2, каталог3, корзина, оформление1, распродажа, контакты, подарочные сертификаты) Подробности напишу кандидатам. ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $30
Требуется придумать шапку для сайта кредитной тематики, по размерам примерно 990х200 (по краям должна с фоном сливаться, ибо верх сайта растяжка одного цвета). Также фавиконку придумать. Так как я незнаю чего хочу, ...Завершен12 лет назад