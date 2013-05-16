Дизайн строительной компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка109 просмотров

Компания занимается строительством домов по различным технологиям.

Основным концептом дизайна хотелось бы видеть большой дам, части которого будут разделами сайта

Также хочется видеть анимацию на сайте, которая будет сделана средствами джава-скрипт. От дизайнера требуется прорисовка нескольких положений анимированного объекта

Java
12 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$250
7 дней
Спасибо Екатерине за дизайн и самое главное за терпение. Очень много постоянных изменений от владельца поступало, очень многое приходилось менять по ходу либо уже после выполненной работы. Екатерина пошла на встречу и все изменения делала в рамках оговоренного бюджета Еще раз спасибо
Спасибо за интересный проект. Илья постоянно был на связи, давал правки и четкие объяснения. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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