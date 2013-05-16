Дизайн строительной компании

Спасибо Екатерине за дизайн и самое главное за терпение. Очень много постоянных изменений от владельца поступало, очень многое приходилось менять по ходу либо уже после выполненной работы. Екатерина пошла на встречу и все изменения делала в рамках оговоренного бюджета Еще раз спасибо