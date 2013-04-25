Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка105 просмотров

Нужно будет две новых страницы.

Нужно будет добавить логотип.

Нужно будет доработать Twitter Bootstarp.

12 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад
$50
1 день
Уже вторая работа с этим фрилансером. Опять-же, выполнена на отлично. Вышла задержка с оплатой, на которую Андрей вполне нормально отреагировал, что не может не радовать. Спасибо.
Очередное сотрудничество и все как всегда на высоте, продолжаем работу

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переделать дизайн сайта

    iPhone 5.su Сейчас сайт находится на 2 движках, главная страница на wp, а магазин на шопсмс. Надо оставить тока 1 движок, wp, поставить модуль магазина для wp. Максимально ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    $100

    Требуется создать качественный и красивый дизайн сайта (визитки) компании которая занимается ремонтом холодильников. Нужен дизайн только главной. Результат работы — в формате psd (послойно). Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Пишите сроки выполнения и цену.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задача для дизайнера

    Требуется дизайнер для отрисовки главной страницы сайта "Создание, техническая поддержка и продвижение сайтов". Основные требования – аккуратная и продуманная до мелочей прорисовка страницы. Также готовность к правкам. Цену, пожалуйста, указывайте за отрисовку главной страницы.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип + текстурный фон

    $50

    Требуется придумать логотип (желательно 2-3 варианта), отрисовать его и подобрать подходящий светлый, ненавязчивы текстурный фон светлого цвета. Тематика сайта zem-zem.ru Приступить и окончить требуется сегодня - максимум завтра. Оплата Яд, WMR

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    Нужно создать дизайн музыкального сайта. На сайте должна быть форма регистрации и личный кабинет. Цвета сайта: черный и красный. Цена договорная.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Аватарка для группы Вконтакте

    Изображение: фото городского пейзажа (желательно СПБ, но не обязательно), на переднем плане красивое современное здание, на нем сверху закреплен логотип (прикрепил). Слоган "На службе у бизнеса", внизу надпись со стрелкой вниз "Подпишитесь, чтобы получать информацию ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать проект. 4 внутр. страницы в двух стилях

    $150

    Есть главная страница, утвержденная заказчиком. Нужно нарисовать 4 внутренних страницы, каждая страница в двух цветовых схемах (в стиле левой и в стиле правой половинки главной страницы): 1. Каталог товаров 2. ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад