Изменить рисунки дизайна на сайте

Необходимо проработать дизайн блога о ремонте квартиры. Необходимо, чтобы было понятно и без статей, о чём этот сайт, хотя не обязательно? наподобие как здесь - http://remontirovat.ru. Был сделан только логотип в шапке здесь - http://remontset.ru - для ...