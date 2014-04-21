Нарисовать дизайн для сайта нерудных материалов

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка117 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн для фирмы по доставке нерудных материалов. Также фирмы оказывает услуги по земляным работам и аренде спецтехники. На сайте должен состоять из макетов: главная страница, каталог и карточка товара или услуги. На сайте должны присутствовать формы заявки и обратной связи!

10 лет назад
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
BIG_Boba
Юлия 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$150
5 дней
С Юлией очень приятно и легко работать! Схватывает все на лету...тем самым упрощая работу заказчика! Со сроками тоже все как надо! В общем рекомендую!
Георгий - замечательный заказчик. Грамотно и понятно преподнес задачу, корректировки по существу, своевременная оплата работы, уважительное отношение. Человек с которым приятно сотрудничать, буду рада новым проектам.
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