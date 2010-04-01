Оформление сайта, наполнение

Есть 2 рисунка, на одном (shablon_s_otmetkami.jpg) показано, что нужно отредактировать, а в другом (shablon_chistiy.jpg) нужно это все делать. Редактируйте только то, что отмечено! Выглядеть должно так, как будто "сделали на заводе" т.е. очень ...