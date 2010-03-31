Оформить блок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка147 просмотров

Необходимо красиво оформить блок. За более подробной информацией обращаться сюда.

400 рублей.

Внимание!

Оплата по факту работы. Срок сегодня поздно вечером. или завтра до 9 утра.

Способ оплаты- предпочтения ЯД. Долгосрочное сотрудничество.

15 лет назад
redoctober
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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