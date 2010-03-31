Есть скомпанованная первая страница сайта. Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми. Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым. Компоновка прилагается. ...
Дизайн главной интернет магазина на VamShop
Всем доброго времени суток. Необходима смена дизайна интернет-магазина на движке Vamshop - шаблон уже установлен, необходима смена баннеров, установка флеш-ротатора на главном баннере, подбор цветов вкладок, шрифтов. Также необходимо нарисовать логотип компании.
Техадрес: http://4.sxx144.z8.ru/
Жду предложений на info собака gdeinteresno точка ru
С уважением,
Заявки фрилансеров
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