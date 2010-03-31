Дизайн главной интернет магазина на VamShop

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки200 просмотров

Всем доброго времени суток. Необходима смена дизайна интернет-магазина на движке Vamshop - шаблон уже установлен, необходима смена баннеров, установка флеш-ротатора на главном баннере, подбор цветов вкладок, шрифтов. Также необходимо нарисовать логотип компании.

Техадрес: http://4.sxx144.z8.ru/

Жду предложений на info собака gdeinteresno точка ru

С уважением,

15 лет назад
Roo
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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