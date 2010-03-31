Нарисовать сайт рекламного интернет-агентства

# 1 — $ 300 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10 # 4 — $ 7

Нужно нарисовать дизайн для рекламного интернет агенства(основное направление - банерная реклама на сайтах), сайт должен представлять из себя серьезную деловую сайт визитку.

На главной странице должно быть:

1. Список логотопив(брендов компании) с которыми мы уже работаем.

2. Список - почему нужно работать с нами?

3. Список - почему с рекламным агенством работать удобнее?

4. Содержать логотип компании - название агенства advstatus.ru(разработать логотип)

5. Ссылка на другие работы компании. (аля портфолио на страничку, с реализованными идеями для компаний, банеры, промо странички и т.д)

6. меню: С кем мы уже работаем | Основные площадки | Контекстная реклама | Баннерная реклама | Заказчику | Контакты | Другие наши работы

Пожелание: В современном стиле, светлый, строгий дизайн.

В общем нужно передать ощущение потенциальному заказчику при заходе на сайт - здесь работают серьезные ребята.

Внимание! Не допускается использовать в фотошопе использовать элементы которые нельзя будет потом заверстать. Аля сглаживание шрифтов и пр, такие работы не будут победителями даже если будут супер-красивы, к тому-же заработаете отрицательный отзыв - не тратье наше время. Спасибо за внимание, жду работ.

Дизайн нужно сделать до 10 апреля включительно, если успеете то делайте предложение к конкурсу, так-же указывайте портфолио.