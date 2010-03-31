Есть два магазина www.aport.kiev.ua - это shop script и www.zeher.com.ua - это ShopOS, надо сделать под них красивые шаблоны.Нужны PSD и верстка! Интересует стоимость (чем дешевле тем лучше) и сроки работы, так же интересно было ...
Нарисовать сайт рекламного интернет-агентства
Нужно нарисовать дизайн для рекламного интернет агенства(основное направление - банерная реклама на сайтах), сайт должен представлять из себя серьезную деловую сайт визитку.
На главной странице должно быть:
1. Список логотопив(брендов компании) с которыми мы уже работаем.
2. Список - почему нужно работать с нами?
3. Список - почему с рекламным агенством работать удобнее?
4. Содержать логотип компании - название агенства advstatus.ru(разработать логотип)
5. Ссылка на другие работы компании. (аля портфолио на страничку, с реализованными идеями для компаний, банеры, промо странички и т.д)
6. меню: С кем мы уже работаем | Основные площадки | Контекстная реклама | Баннерная реклама | Заказчику | Контакты | Другие наши работы
Пожелание: В современном стиле, светлый, строгий дизайн.
В общем нужно передать ощущение потенциальному заказчику при заходе на сайт - здесь работают серьезные ребята.
Внимание! Не допускается использовать в фотошопе использовать элементы которые нельзя будет потом заверстать. Аля сглаживание шрифтов и пр, такие работы не будут победителями даже если будут супер-красивы, к тому-же заработаете отрицательный отзыв - не тратье наше время. Спасибо за внимание, жду работ.
Дизайн нужно сделать до 10 апреля включительно, если успеете то делайте предложение к конкурсу, так-же указывайте портфолио.
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