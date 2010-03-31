Необходимо красиво оформить блок. За более подробной информацией обращаться сюда. 400 рублей. Внимание! Оплата по факту работы. Срок сегодня ...
Отредактировать слегка шаблон в jpg формате
Есть 2 рисунка, на одном (shablon_s_otmetkami.jpg) показано, что нужно отредактировать, а в другом (shablon_chistiy.jpg) нужно это все делать.
Редактируйте только то, что отмечено!
Выглядеть должно так, как будто "сделали на заводе" т.е. очень и очень профессионально и главное все должно сливаться в один единый шаблон сайта.
Срок - 1 день, желательно сегодня до ночи. Сумма 1500руб.
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