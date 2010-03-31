Отредактировать слегка шаблон в jpg формате

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок291 просмотр

Есть 2 рисунка, на одном (shablon_s_otmetkami.jpg) показано, что нужно отредактировать, а в другом (shablon_chistiy.jpg) нужно это все делать.

Редактируйте только то, что отмечено!

Выглядеть должно так, как будто "сделали на заводе" т.е. очень и очень профессионально и главное все должно сливаться в один единый шаблон сайта.

Срок - 1 день, желательно сегодня до ночи. Сумма 1500руб.

15 лет назад
zeninvova
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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